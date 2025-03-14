Глава СКР потребовал возбудить дело по факту нападения собак на волгоградцев

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по факту нападения собак на жителей Волгограда. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василию Семенову также предстоит доложить по этому делу. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, жительница Волгограда подверглась нападению стаи бездомных собак и получила травмы. Ее спас проезжавший мимо мужчина.

Граждане не раз обращались в службы отлова, но там игнорировали сообщения о стаях бездомных собак. Следственные органы регионального подразделения СКР начали проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Павел Фролов