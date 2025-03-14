Спрос на работников ЖКХ в Челябинской области вырос на 26%

За 2024 год компании из сферы ЖКХ в Челябинской области открыли 1,2 тыс. вакансий. Это на 26% больше, чем в 2023 году. Активнее всего искали персонал со специализациями «Благоустройство и уборка территорий и зданий» (43% вакансий), «Водоснабжение и канализация» (34%) и «Ремонт зданий и сооружений» (23%), сообщает hh.ru.

Коммунальные службы чаще всего предлагали работу менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (5%), слесарям, сантехникам, уборщикам, дворникам и водителям (по 4%). В регионе, подчеркивают в hh.ru, часть из этих специальностей являются дефицитными. Так, на одну вакансию дворника приходится лишь 0,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от четырех резюме на вакансию), слесаря и сантехника — 1,4. При этом 74% предложений требуют от кандидатов опыта работы. Что касается зарплаты, в области в 2024 году ее рыночный диапазон составлял 56,3 тыс. руб. — 103,4 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области на модернизацию ЖКХ в 2025 году направят 13 млрд руб. Сфера жилищно-коммунального хозяйства региона попала под наблюдение надзорных органов после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова, потребовавшего провести масштабные проверки из-за многочисленных жалоб местных жителей на коммунальные аварии.

Виталина Ярховска