Власти Горного Алтая планируют привлекать инвестиции с помощью Татарстана

Корпорация развития Республики Алтай и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в правительстве сибирского региона. Стороны заявили о намерении обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками для развития предпринимательства, инвестиционного и инновационного потенциала республик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Интерес со стороны инвесторов ежегодно растет, и взаимообмен лучшими практиками окажет положительное влияние на укрепление позиций наших регионов»,— убежден зампред правительства Республики Алтай Александр Прокопьев. В свою очередь руководитель АИР РТ Талия Минуллина заявила, что «опыт Республики Алтай интересен нам с точки зрения реализации туристических проектов — в регионе удивительная природа, отличная экология».

В правительстве Республики Алтай отметили, что Татарстан — один из лидеров федерального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2024 году регион привлек 1,18 трлн руб. частных инвестиций.

Михаил Кичанов