Вылет чартера из Перми в Пхукет задержали на семь часов

Чартерный рейс из Перми в таиландский Пхукет вылетел более чем с семичасовой задержкой. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

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Рейс ZF 2963 должен был вылететь по расписанию 13 марта в 23:30, позже время вылета сдвинули на 06:05 14 марта. Реально борт вылетел из пермского аэропорта в пункт назначения лишь в 06:50.

Это уже второй случай задержки чартерного рейса за последнюю неделю. 8 марта рейс UJ 156 «Пермь — Шарм-эш-Шейх» египетской авиакомпании AlMasriа вылетел на египетский курорт с опозданием на полтора суток.