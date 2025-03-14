В Ростове субботники проводят чуть более 20% компаний

В Ростове-на-Дону практически каждая пятая компания (21%) организует субботники — мероприятия по уборке общественной территории, сообщила пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опираясь на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Согласно опросу SuperJob, всего 25% работников готовы участвовать в субботниках на безвозмездной основе. А из тех, кто согласен выйти на уборку территории, всего 1% сотрудников захотел за это отгул и еще 1% составили работники, заявившие о готовности коллективно потрудиться за дополнительную плату. 20% опрошенных отказались от участия в субботнике.

Кроме того, 49% респондентов отметили, что в их организациях субботники вообще не проводятся, а 4% не знают, существует ли такая практика в их компании.

Валентина Любашенко