В ночь на 14 марта у Ботанического сада Ростова-на-Дону возник пожар

В ночь с 13 на 14 марта рядом с Ботаническим садом Ростова загорелся камыш, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации донской столицы Александр Скрябин, опираясь на информацию оперативных служб. По их данным, возгорание произошло по адресу ул. Маркова, 45 (в Ленинском районе города). Огонь охватил 200 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«На месте происшествия работают пожарные расчеты, задействовано три автоцистерны и две аварийно-спасательные машины», – уточнил градоначальник.

Он добавил, что принимаются необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания. Александр Скрябин поручил своему заместителю по вопросам ГО и ЧС Тарасу Дядькову оперативно доводить информацию о происшествии.

Через 20 минут после этого сообщения глава Ростова-на-Дону написал: «По информации оперативных служб, пожар в Ленинском районе ликвидирован. Благодарю службы экстренного реагирования за оперативную работу».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 12 марта в Азовском районе Дона загорелся камыш на площади почти 400 кв. м.

Владимир Андреев