В Азовском районе вспыхнул камыш на площади 400 квадратных метров

В Азовском районе Ростовской области произошло возгорание сухой растительности на площади около 400 кв. м. Инцидент произошел 12 марта недалеко от западного шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь заметили местные жители около 15:00, когда в воздухе появился огромный столб черного дыма. На место оперативно направили восемь спасателей с двумя единицами техники.

Представители МЧС уточнили, что угрозы распространения огня на близлежащие населенные пункты нет.

Тат Гаспарян