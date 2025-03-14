Получившая 11,5 лет за взятку бывшая новосибирская судья оспорила приговор

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор бывшей новосибирской судье Марине Сальниковой, получившей 11,5 лет колонии и штраф 12 млн руб. по делу о взятке. Это следует из картотеки дел Чановского районного суда Новосибирской области, который рассматривал дело в отношении экс-судьи.

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Как указывается в материалах следствия, в 2022 году мировой судье Марине Сальниковой поручили вести дело о незаконной охоте. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания. После этого судья заочно изменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и объявила в федеральный розыск.

Согласно версии СКР, судья через адвоката потребовала от обвиняемого в браконьерстве 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. В марте 2023 года судья получила от адвоката первую часть взятки в размере 1,5 млн руб. Ее действия зафиксировали сотрудники УФСБ.

В сентябре 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин получил в Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Марины Сальниковой.

Илья Николаев