Томский юрист похитил у клиентов свыше 4,5 млн рублей

Прокуратура отдала под суд юриста из Томска, который похитил у клиентов более 4,5 млн руб. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с ноября 2018-го по ноябрь 2024 года 40-летний мужчина, являясь руководителем двух юридических фирм, обманул 27 граждан, обратившихся к нему за правовой помощью. Деньги клиентов адвокат тратил на личные нужды, а взятые на себя обязательства, связанные с оказанием юридических услуг, не выполнял или выполнял частично.

Юристу предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным прокуратуры, размер ущерба, причиненного клиентам его компаний, составил свыше 4,5 млн руб.

Илья Николаев