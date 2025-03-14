Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл представителя Франции Артюра Фиса в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 25 минут. 29-летний российский теннисист в полуфинале встретится с 13-й ракеткой мира, датчанином Хольгером Руне.

Призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн.Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет до 16 марта. Он относится к категории «Мастерс». В 2024 году победителем розыгрыша стал испанский теннисист Карлос Алькарас.