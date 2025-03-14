Для спасения Сони Князевой не хватает 769 380 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Софии несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью и деформациями костей. Девочка постоянно наблюдается в GMS и получает всестороннюю помощь, важной частью которой являются операции по установке телескопических стержней Fassier-Duval. Соне были успешно прооперированы бедра и голени, она стала самостоятельно ходить. К сожалению, на фоне активного роста деформация правой голени начала вновь прогрессировать, ребенок отказывается ходить из-за боли. При обследовании выявлена деформация телескопического стержня, необходима его срочная замена на новый».

Стоимость операции 2 107 380 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 250 тыс. руб. Компания LVMN Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 769 380 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Князеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сони — Веры Александровны Князевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).