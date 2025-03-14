Более 750 млн рублей направят на отвод сточных вод и сети будущей ОЭЗ «Ижевск»
На инфраструктуру для отвода сточных вод и сети водоснабжения планируемой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» направят 758,5 млн руб. Три соответствующих конкурса открыло АО «Управляющая компания "Промпарк"» на портале госзакупок 13 марта.
Фото: Корпорация развития Удмуртии, скриншот
Из описания аукционов следует, что комплекс инфраструктуры включает в себя сооружения аккумулирования, перекачки, усреднения, очистки и отведения как хозяйственно-бытовых, так и поверхностных сточных вод, а также насосные подстанции, объекты водоподготовки и сети водоснабжения. Подрядчиков для строительства инфраструктуры определят 3 апреля. Исполнение контракта начнется с даты его заключения, срок на выполнение работ — 31 декабря 2026 года.
29 января экс-директор Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев в интервью для «Ъ-Удмуртия» заявлял о завершении подготовки документов для получения официального статуса территории ОЭЗ «Ижевск» в Завьяловском районе. Оформление планируют завершить в 2025 году. Впервые о подготовке заявки на получение статуса ОЭЗ начали говорить в феврале 2022 года.
На территории будущей ОЭЗ уже началось строительство металлургического комбината «Рустехнологии Ижевск» по обработке рулонной стали с объемом инвестиций 8 млрд руб. Инвесторами компании выступают китайские партнеры. Ранее на территории ОЭЗ планировал зайти инвестор из Индии для создания завода по переработке молока. Он намеревался вложить 1 млрд руб.
Подробнее о том, как инвесторы из КНР строят завод под Ижевском, читайте в материале «Под сталь Китаю».