Более 750 млн рублей направят на отвод сточных вод и сети будущей ОЭЗ «Ижевск»

На инфраструктуру для отвода сточных вод и сети водоснабжения планируемой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» направят 758,5 млн руб. Три соответствующих конкурса открыло АО «Управляющая компания "Промпарк"» на портале госзакупок 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Корпорация развития Удмуртии, скриншот Фото: Корпорация развития Удмуртии, скриншот

Из описания аукционов следует, что комплекс инфраструктуры включает в себя сооружения аккумулирования, перекачки, усреднения, очистки и отведения как хозяйственно-бытовых, так и поверхностных сточных вод, а также насосные подстанции, объекты водоподготовки и сети водоснабжения. Подрядчиков для строительства инфраструктуры определят 3 апреля. Исполнение контракта начнется с даты его заключения, срок на выполнение работ — 31 декабря 2026 года.

29 января экс-директор Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев в интервью для «Ъ-Удмуртия» заявлял о завершении подготовки документов для получения официального статуса территории ОЭЗ «Ижевск» в Завьяловском районе. Оформление планируют завершить в 2025 году. Впервые о подготовке заявки на получение статуса ОЭЗ начали говорить в феврале 2022 года.

На территории будущей ОЭЗ уже началось строительство металлургического комбината «Рустехнологии Ижевск» по обработке рулонной стали с объемом инвестиций 8 млрд руб. Инвесторами компании выступают китайские партнеры. Ранее на территории ОЭЗ планировал зайти инвестор из Индии для создания завода по переработке молока. Он намеревался вложить 1 млрд руб.

Подробнее о том, как инвесторы из КНР строят завод под Ижевском, читайте в материале «Под сталь Китаю».