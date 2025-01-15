Площадь застройки бывшего сквера на Молодежной в Ижевске могут увеличить до 75%

В Ижевске могут увеличить площадь разрешенной застройки сквера на ул. Молодежная, 82А, где ранее произошла вырубка деревьев для возведения торгового комплекса, с 50 до 75%. Постановление о проведении общественных обсуждений с жителями соседних домов по этому вопросу опубликовано на сайте администрации города. Заявление подала учредитель ООО «Континенталь» Гулфия Фахрутдинова.

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Напомним, администрация Ижевска сдала земельный участок в аренду летом 2023 года за 22,5 млн руб. под строительство магазина (соответствует виду разрешенного использования). По сведения Национальной системы пространственных данных (НСПД), площадь участка — 1,4 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 6,4 млн руб.

В январе 2024 года горожане выступили против инициативы, опасаясь вырубки сквера. Строительство торгового комплекса было приостановлено. Региональная прокуратура начала проверку исполнения земельного, градостроительного и природоохранного законодательства. По словам главы города Дмитрия Чистякова, право аренды предприниматель получил по итогам торгов, участок предоставили на законных основаниях.

Позже, в ноябре 2024 года, застройщик торгового центра высадил 45 деревьев и кустарников на ул. Молодежной в качестве компенсационной высадки.