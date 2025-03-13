ЦБ обновил критерии для квалифицированного инвестора

Банк России предложил новые условия, при которых инвестор может получить статус квалифицированного, сообщили в ведомстве. Среди них выделены самостоятельные и комбинированные критерии. Изменения должны вступить в силу 23 мая.

К самостоятельным критериям, по оценке ЦБ, следует отнести образование и ученую степень. «Будет учитываться высшее образование по программе специалитета “Финансы и кредит” либо по программам магистратуры “Финансы и кредит” или “Финансы”, а также ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или “Финансы”»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Еще один самостоятельный критерий — не менее 20 млн руб. среднего дохода за последние два года. Сюда предлагается не включать средства от продажи недвижимости.

В ведомстве напомнили, что получить данный статус можно и по размеру активов. Сейчас эта сумма составляет 12 млн руб., с января 2026 года она поднимется до 24 млн руб. Комбинированный критерий соответствует сочетанию профильного высшего образования с доходом, имуществом или опытом инвестирования на финансовом рынке. В таком случае ЦБ может снизить критерий дохода и имущественный критерий до 6 млн руб. в год.

В начале января «Ъ» сообщал, что в преддверии повышения имущественного ценза для квалифицированных инвесторов брокерским компаниям редко удавалось заинтересовать клиентов изменением своего статуса. Более высокую активность сохраняли в этой ситуации банки, предоставляя более широкие услуги.

Подробности — в материале «Ъ» «Вала квалов не случилось».