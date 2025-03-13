Полиция проверит сообщения об избиении школьницы библиотекарем на Кубани

Полиция Новопокровского района Краснодарского края начала проверку информации об избиении библиотекарем пятиклассницы в одной из школ станицы Новопокровской. Расследование инициировано после публикации в интернете видеообращения школьницы, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам девочки, инцидент произошел 12 марта на библиотечном уроке, который заменил отмененное занятие по русскому языку. Пятиклассница утверждает, что сотрудник библиотеки несколько раз ударил ее учебником по голове, затем рукой по лицу, а после схватил за волосы и оттащил в конец класса.

Также упоминается еще одна ученица, однако она не давала комментариев о случившемся. Несмотря на отсутствие официальных заявлений в полицию, правоохранительные органы самостоятельно приступили к расследованию.

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко