МВД Дагестана сообщило подробности ДТП с бронетранспортером

Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана разбираются в обстоятельствах ДТП с участием БТР в Махачкале, в результате которого погиб человек.

Около 14:00 на 806-м километре федеральной автодороги «Кавказ», на территории Махачкалы, 38-летний местный житель, управляя бронетранспортером БТР-80, по предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства совершил наезд на автомобиль Lada Priora под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, остановившегося на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, говорится в сообщении республиканской Госавтоинспекции.

Юлия Рыбина, Махачкала