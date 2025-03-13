2 бригады привлекли к восстановлению электроснабжения в Ленинском районе Ижевска

К восстановлению электроснабжения в Ленинском районе Ижевска привлекли две аварийные бригады «Удмуртэнерго», сообщает пресс-служба муниципалитета. Ожидается, что подачу ресурса возобновят около 23:00 местного времени. Электроснабжение в Устиновском районе было восстановлено в районе 20:00.

Напомним, 13 марта в 17:45 произошло «технологическое нарушение» на подстанции смежной организации 110 кВ «Химик». По данным «Удмуртэнерго», это привело к ограничению электроснабжения «небольшой части потребителей» в Устиновском районе Ижевска. В 19:26 в администрации города добавили, что отключения произошли в том числе и в Ленинском районе. К восстановлению подключали бригады энергетиков и спецтехнику. Потребителей переключали к резервным схемам электроснабжения.