В Краснодаре проверят банку с подозрительным веществом, найденную в ЖК

Полиция Краснодара проверяет обстоятельства обнаружения неизвестного вещества в автомобиле, который был ранее сдан в аренду. Инцидент произошел в ЖК «Дыхание», сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владелец транспортного средства обратился в правоохранительные органы после того, как при уборке салона нашел жестяную банку из-под напитка с вложенными в нее свертками. Первоначально мужчина выбросил находку в мусорный контейнер, но затем решил сообщить о ней в полицию.

Прибывшие на место сотрудники МВД извлекли банку и обнаружили в ней шесть пакетиков с неизвестным содержимым. Вещество изъято и направлено на экспертизу для установления его природы.

Анна Гречко