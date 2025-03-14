Доценту Курского госуниверситета смягчили приговор за взятки от десяти студентов

Курский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело доцента кафедры перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков Курского госуниверситета Артема Тюнякина. Назначенный Ленинским райсудом облцентра штраф в 900 тыс. руб. был сокращен до 850 тыс. руб. Дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета заниматься педагогической деятельностью сохранили. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

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Кроме того, облсуд переквалифицировал действия Тюнякина с мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) на мошенничество в значительном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Он признал преподавателя виновным в 12 аферах, а также в получении десяти взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы).

Приговор райсуда обжаловал государственный обвинитель, посчитав его слишком мягким.

Как установил суд, в 2018–2023 годах доцент за денежное вознаграждение помогал студентам в изготовлении выпускных квалификационных работ и успешном прохождении государственной итоговой аттестации.

Накануне стало известно, что обвиняемого в даче взятки и распространении порнографии Дмитрия Ендовицкого уволили с поста ректора Воронежского госуниверситета. Вуз в качестве исполняющей обязанности возглавила Елена Чупандина. По этому же делу проходит профессор ВГУ Юрий Трещевский, которому вменяется посредничество во взяточничестве.

Подробнее об этом уголовном деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова