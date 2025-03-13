На Ставрополье Гострудинспекция и фонд будут вместе поддерживать участников СВО

Сегодня, 13 марта, Государственная инспекция труда в Ставропольском крае и государственный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение, суть которого в том, чтобы на территории региона выявлять и пресекать нарушения трудового законодательства в отношении участников СВО и членов их семей. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе краевой Гострудинспекции.

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В организации пояснили, что в рамках сотрудничества участникам специальной военной операции также будут оказываться помощь в поиске новых возможностей для их трудоустройства и другие меры социальной поддержки.

«Период приостановления действия трудового договора (период нахождения в зоне СВО) включается в трудовой стаж и в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, – рассказали в пресс-службе. – При этом, ветеран боевых действий может воспользоваться оплачиваемым отдыхом в течение шести месяцев после выхода на работу, оформить сразу все накопившиеся дни или разделить их на несколько периодов».

В Гострудинспекции добавили, что в договор также внесен пункт, предусматривающий запрет на увольнение по инициативе работодателя супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий – мобилизованного, контрактника или добровольца – в течение года с момента его смерти.

Валентина Любашенко