В Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий из-за мокрого снега

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города об очередном ухудшении погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 14 марта, в городе ожидается снег, местами сильный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве спасателей, ситуацию может усугубить налипание мокрого снега. Также прогнозируется ветер порывами до 15 м/с. Обстановка на дорогах останется довольно сложной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за циклона, принесшего снег, с вечера 13 марта в Петербурге ввели «желтый» уровень опасности.

Андрей Цедрик