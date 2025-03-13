Циклон принесет в Петербург снег и «желтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге с вечера 13 марта ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим в городе будет действовать «желтый» уровень опасности, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде снега и обледенение на дорогах. Предупреждение будет действовать с 21:00 13 марта до 10:00 14 марта. В Петербурге местами будет идти сильный, а также мокрый снег.

В связи с этим в городском правительстве попросили водителей проявлять осторожность на дорогах и отказаться от поездок на личных авто по возможности. Также рекомендуют быть особо осторожными пешеходам.

Ранее «Ъ-СПб» писал о прогнозируемой околонулевой температуре 12 марта. Тогда вероятность осадков была низкой.

Татьяна Титаева