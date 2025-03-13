В национальном парке Сочи локализовали природный пожар
Спасатели МЧС России локализовали природный пожар на территории национального парка в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По информации министерства, на территории нацпарка воспламенился 1 га сухой растительности. В ликвидации возгорания участвуют ведомственный вертолет Ка-32 и наземная группа из 27 специалистов с пятью единицами техники.
Спасатели подчеркивают, что огонь не представляет опасности для ближайших населенных пунктов.