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В национальном парке Сочи локализовали природный пожар

Спасатели МЧС России локализовали природный пожар на территории национального парка в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации министерства, на территории нацпарка воспламенился 1 га сухой растительности. В ликвидации возгорания участвуют ведомственный вертолет Ка-32 и наземная группа из 27 специалистов с пятью единицами техники.

Спасатели подчеркивают, что огонь не представляет опасности для ближайших населенных пунктов.

Нурий Бзасежев

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