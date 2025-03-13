Сочи получит 117 млн рублей на решение вопросов местного значения

В 2025 году Сочи получит из бюджета Краснодарского края 117 млн руб. на решение вопросов местного значения. Об этом во время рабочей поездки в город сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края Фото: Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края

«Администрация Сочи реализует наши рекомендации. И мы в этом вопросе выступаем не критиками и контролерами, а партнерами органов местного самоуправления. Мы и далее готовы оказывать нашим муниципалитетам всю необходимую помощь в их развитии», — заявил председатель краевого парламента.

Во время визита в Сочи делегация во главе с Юрием Бурлачко посетила центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи, на базе которого организован Дом «Юнармии»; сквер «Комсомольский», на территории которого сейчас проводится благоустройство; гимназию №9, рассчитанную на 1100 мест; запущенный в 2024 году мусоросортировочный комплекс.

По итогам объезда председатель ЗСК поделился своими впечатлениями от увиденного:

«Вместе с динамичным развитием возникают новые вызовы, требующие оперативного реагирования. Одним из ключевых аспектов является рост населения, который влечет за собой необходимость строительства, в том числе новых соцобъектов. Управленческая команда Сочи держит ситуацию под контролем», — подчеркнул он.

Также Юрий Бурлачко коснулся развития туристической сферы Сочи. В 2024 году курорт посетили более трети от всех отдыхающих, приезжающих в Краснодарский край. По мнению спикера ЗСК, это предъявляет к деятельности администрации и облику города особые требования, и мэрия курорта их учитывает, подчеркнул он.

Леонид Ломакин