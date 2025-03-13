Почти 200 мирных жителей эвакуировали из Суджанского района

Из Суджанского района Курской области эвакуированы 199 мирных жителей, находившихся под оккупацией украинских военных, сообщило МЧС. Эвакуация продолжается с 12 марта, днем сообщалось, что из района вывезли 140 мирных жителей.

В сообщении ведомства указывается, что спасатели сопровождают эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР), помогают им в оформлении документов и поиске родных. МЧС также опубликовало видео, на котором показан пункт размещения, организованный в спортивном зале.

12 марта из Суджи вывезли 68 человек, 16 из них забрали родственники, 52 жителя были размещены в ПВР. Экстренная госпитализация никому не понадобилась. В тот же день помощник главы МЧС Юрий Мезинов сообщал, что в Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести.

Тогда официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей. Сегодня, 13 марта, Минобороны сообщило, что город находится под контролем России. Утром число эвакуированных достигло 120, днем — 140. В ПВР мирных жителей навестил врио губернатора Александр Хинштейн. Они рассказали ему о жизни в подвалах без еды, воды и света и о том, как хоронили соседей.

Полина Мотызлевская