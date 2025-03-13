Эвакуированные из Суджи рассказали Хинштейну о жизни в подвалах под оккупацией

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил эвакуированных из Суджи мирных жителей, находящихся в пунктах временного размещения. По состоянию на 13:00 мск из города вывезли более 140 человек. Они рассказали главе региона о жизни в подвалах без еды, воды и света — и о том, как хоронили соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @hinshtein Фото: @hinshtein

Одна из эвакуированных — заместитель главреда газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко — рассказала господину Хинштейну о том, что в августе 2024 года не хотела уезжать из города, поскольку «не верила, что так все серьезно». «А когда поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать (в подвале.— "Ъ"), но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе»,— пересказывает разговор господин Хинштейн.

Жительница Мартыновки Мария Николаевна рассказала, что украинские военные предложили отвезти ее в Курск, но в итоге увезли в Суджу. «Вернулась — съела полторы буханки свежего хлеба!» — приводит слова женщины глава региона.

В ПВР господин Хинштейн также поговорил с пожилой семейной парой, заставшей еще Великую Отечественную войну. «Вспоминали, как не было тогда еды и как тяжело, когда снова пришлось через это пройти спустя столько лет»,— рассказал он.

Одну из женщин вывезли из Суджи вместе с кроликом Яшей, с которым она прожила там все эти семь месяцев. «Она и сейчас не может выпустить Яшу из рук — с ним не так страшно»,— рассказывает глава региона.

Эвакуация мирных жителей из Суджи началась 12 марта, из города вывезли 68 человек. Тогда официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей. Сегодня, 13 марта, Минобороны подтвердило, что город находится под контролем России. Утром число эвакуированных достигло 120, днем — 140.

Полина Мотызлевская