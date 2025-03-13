Лукашенко угостили камчатским крабом на обеде в Кремле

Делегации России и Белоруссии продолжили встречу в Кремле в формате обеда. Он проходил в расширенном составе. Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал список блюд, которые предложили участникам переговоров. Позднее планируется подписание документов и совместная пресс-конференция.

В обеденное меню были включены ролл из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами, грибную похлебку с копченой сметаной, шербет из зеленого яблока и мусс из томленой ряженки с лесными ягодами. Среди горячих блюд — филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом «Биск», а также говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом. Из напитков можно было выбрать Вионье (2021) или Риваж (2020) из винодельни Геленджик-Криница-Бетта.

На переговорах в расширенном составе с белорусской стороны присутствуют вице-премьер Виктор Каранкевич, глава МИД республики Максим Рыженков, министры финансов, промышленности, энергетики.

Российскую делегацию представляют вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Лидеры двух стран встретились сегодня в Большом Кремлевском дворце. В начале встречи господин Путин назвал отношения с Белоруссией братскими «в прямом смысле слова». Александр Лукашенко с ним согласился и отметил, что отношения Минска и Москвы «вышли на очень высокий уровень».