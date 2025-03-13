Заведующую детского сада в Адыгее осудили за превышение полномочий

В Красногвардейском районе Адыгеи заведующая детского сада осуждена за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В суде установлено, что в мае 2019 года обвиняемая фиктивно трудоустроила в детский сад местную жительницу, которая не выполняла свои трудовые обязанности. До 2024 год она систематически вносила в табель учета рабочего времени ложные данные об исполнении сотрудницей своих обязанностей. Кроме того, начисленную заработную плату в размере более 530 тыс. руб. подсудимая похитила. В феврале 2023 года заведующая фиктивно оформила на работу еще одну жительницу, обязанности которой выполнял другой сотрудник.

Бывшая заведующая учреждения признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Она обязана выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Также с нее взыщут причиненный ущерб.

Алина Зорина