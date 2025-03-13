При атаках дронов в Белгородской области ранены три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате ударов украинских дронов ранения получили три человека. Всего в регионе беспилотниками были атакованы четыре муниципалитета.

В поселке Октябрьский в Белгородском районе из-за удара FPV-дрона ранения получили два местных жителя, которых госпитализировали с минно-взрывными травмами, контузией и осколочными ранениями предплечья и ног. Еще один человек пострадал в поселке Дальний в Валуйском округе. Местная жительница в результате взрыва беспилотника получила осколочные ранения головы и плеча. Ее доставляют в районную больницу.

Под удар двух FPV-дронов сегодня, 13 марта, попало также предприятие в городе Шебекино. В производственном здании повреждены ограждение и кровля. В селе Борисовка беспилотник атаковал частный дом, пробив ему крышу. Никто из местных жителей не пострадал.

За прошедшие сутки со стороны Украины по территории Белгородской области выпустили около 100 различных боеприпасов. Никто из мирных жителей не пострадал. Накануне, 12 марта, в соседней Курской области в результате обстрела предприятия погибли четверо рабочих.

Сергей Толмачев, Воронеж