На курском комбикормовом заводе при обстреле погибли четверо рабочих

ВСУ обстреляли комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. В результате атаки погибли четыре сотрудника предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что среди погибших трое мужчин и одна женщина. Один сотрудник завода госпитализирован с тяжелыми ранениями, еще одному помощь оказали на месте. Сейчас на предприятии находятся сотрудники полиции, МЧС, добровольческий отряд «БАРС-Курск», представители здравоохранения и органов власти. В сообщении господина Хинштейна не указано название пострадавшей площадки. На публичных картах указано, что в Козыревке расположен комбикормовый завод производителя мяса АО «Надежда».

Вечером в понедельник в Курской области под ракетный обстрел попал торговый центр в Беловском районе. В результате погибли три человека, девять получили ранения. Позже от ранений скончались еще двое пострадавших.

Сергей Толмачев, Воронеж