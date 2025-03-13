В Северной Осетии на трассе столкнулись две иномарки, в результате чего один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания

Авария произошла около 11:40 на 7 км автодороги «Владикавказ — Алагир». Участниками ДТП стали Toyota C-HR и Hyundai Tucson. Погиб водитель Toyota, 1958 года рождения. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов