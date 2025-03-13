В Минэкономики рассказали, когда законопроект о цифровых платформах будет внесен в Госдуму

Законопроект о цифровых платформах, регулирующий работу маркетплейсов, готовится к внесению в Госдуму в конце марта, рассказал на круглом столе «Ъ» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в ходе мероприятия отметил, что, согласно поручению председателя правительства Михаила Мишустина, проект должен был поступить в Госдуму еще в феврале.

«Нет такого, что сейчас кто-то сидит с проектом акта и его специально не отпускает, просто идет активная работа над ним»,— отметил господин Волошин. По его мнению, задачи, которые должен решить этот законопроект, «настолько комплексные и масштабные», что торопиться по многим вопросам в нем не следует. Он рассказал, что за последние месяцы Минэкономики получило более 200 предложений по этому законопроекту и большинство из них были учтены.

По словам Владимира Волошина, центральная задача, которую должен решить обсуждаемый законопроект,— это создание базового регулирования работы цифровых платформ. Законодательные изменения должны быть направлены на повышение доверия к платформам: нужно, чтобы отношения между их ключевыми участниками стали более прозрачными. «Мы хотим, чтобы предприниматели и бизнес, когда приходят на эти платформы, понимали, что условия их работы не будут меняться по несколько десятков раз в год, понимали, где их зона ответственности, а где — самой платформы»,— отметил он.

Текст законопроекта уже несколько раз претерпевал изменения, напомнил Денис Кравченко. По его мнению, та часть документа, которая касается определений и понятийного аппарата, «выглядит корректно». Между первым и вторым чтениями в Госдуме проект будет дополнительно доработан, уверен депутат.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Онлайн-розница пошла на спор».

Виктория Колганова