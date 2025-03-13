Ozon предложил дерегулировать традиционный ритейл

В дискуссии о неравных для маркетплейсов и традиционной розницы условиях торговли чаще звучат слова о том, чтобы законодательно зарегулировать работу цифровых платформ, хотя это неправильно, считает руководитель направления по взаимодействию с органами госвласти Ozon (MOEX: OZON) Александр Васильев. Он отмечает, что некоторые законодательные нормы, которые действуют в отношении традиционной торговли, устарели.

На круглом столе «Ъ» господин Васильев отметил, что баланс в регулировании можно выстроить по-разному: можно ввести ограничения для новых игроков, а можно дерегулировать отдельные сферы. По его словам, если бы традиционная розница, например компании Х5 или «Магнит», захотели бы работать по так называемым агентским схемам, когда поставщик поручает агенту продавать товары или оказывать услуги от своего имени, маркетплейсы вряд ли бы стали жаловаться на это. «Не звучат мысли о том, чтобы посмотреть на регулирование торговых сетей, которое, возможно, устарело: все-таки с принятия закона о торговле прошло 15 лет»,— считает он.

О неравных условиях торговли на круглом столе, в частности, говорил председатель совета директоров АО «Планета увлечений» (сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо») Борис Кац. Он считает, что готовящийся сейчас к внесению в Госдуму законопроект о цифровой торговле решит далеко не все проблемы в отрасли.

Председатель совета директоров «Максидома» Мария Евневич в ходе дискуссии отметила, что послабления для традиционной торговли могут привести к тому, что государство недополучит налогов. «Вот пойдем мы сейчас — как надробимся, как наоткрываем ПВЗ на ипэшников из сотрудников, каждый руководитель отдела откроет свой. С кого мы будем собирать эти налоги? В очередной раз возьмем сверхприбыль с банков? Или просто налоговые ставки поднимем для всех? Сказок не бывает в природе»,— считает она.

Законопроект о платформенной экономике, как рассказал на мероприятии директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин, может быть внесен в Госдуму в конце марта.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Онлайн-розница пошла на спор».

Виктория Колганова