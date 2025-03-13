Переезд в Петербург легче других россиян дастся жителям Ялты

Ялта стала лидером среди российских городов по доступности переезда в Санкт-Петербург. Аналитики выяснили, что средняя стоимость жилья там выше, чем в Северной столице, сообщили в пресс-службе витрины недвижимости Restate.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При расчете не учитывали Москву, Подмосковье и Сочи, поскольку туда чаще переезжают, чем уезжают. Также эксперты не рассматривали миграцию между Петербургом и Ленобластью.

Прошедшей зимой переездом в Петербург чаще остальных россиян интересовались нижегородцы. Далее идут Тверь, Краснодар, Екатеринбург и Тула.

Стоимость однокомнатной квартиры в петербургской новостройке в среднем составляет 9,4 млн рублей (268 тыс. рублей за «квадрат»). В Ялте на вторичном рынке один квадратный метр жилья стоит в среднем 273 тыс. рублей. Поэтому приобрести квартиру в Северной столице жителям курортного города можно без доплаты.

Кисловодск оказался на втором месте. Там однушка в среднем стоит 6,8 млн рублей (около 200 тыс. рублей за «квадрат»). Третье место у Казани — 6,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что арендная стоимость квартир-студий в Петербурге в феврале снизилась на 4,8%.

Татьяна Титаева