В Ставропольском крае появится кластер радиоэлектроники и беспилотных систем

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) создается инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и беспилотных авиасистем. Проект направлен на разработку беспилотников, подготовку инженерных кадров и создание современной научно-производственной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект реализуется с поддержкой Минпромторга РФ. В рамках проекта планируется разработать летающие БАС-лаборатории, автоматизированные системы электропитания для космических аппаратов и беспилотные платформы для сельского хозяйства, энергетики, логистики и мониторинга инфраструктуры.

«Наша цель на предстоящее десятилетие — стать университетом предпринимательского типа, интегратором технологических трендов в регионе, обеспечивающих вклад в глобальную конкурентоспособность страны. Значимый вклад в решение этой задачи внесет создание инновационно-производственного комплекса радиоэлектроники и беспилотных авиационных систем»,— отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Ключевыми партнерами проекта станут ведущие предприятия региона, включая компанию «Стилсофт». В сотрудничестве с ней ученые СКФУ разрабатывают технологию производства солнечных батарей космического назначения на сапфировой подложке. Это повысит их эффективность и снизит себестоимость.

Николай Аксенов