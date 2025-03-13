СМИ сообщили подробности коррупционного дела экс-начальника полиции Ростова

Информационный порта 1rnd.ru сообщает, что туристические путёвки, которые фигурируют в уголовном деле экс-начальника полиции Ростова Сергея Шпака в качестве взятки, якобы были оплачены руководителями ГК Концерн «Покровский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, сегодня Следственный комитет распространил информацию о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по подозрению в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, подозреваемый в 2017 году будучи тогда начальником отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону получил взятку в виде оплаты туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство одной из коммерческих организаций.

Концерн «Покровский» – многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. «Покровский» занимается растениеводством, в структуру холдинга также входили семь ферм КРС, два свинокомплекса, три сахарных завода, шесть элеваторов, молочное производство и мясоперерабатывающий завод.

В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов «Покровского».

Основанием для конфискации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001 по 2004 годы). По данным прокуратуры, бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных им во время работы в этом ведомстве.

Сергей Иванов