Когда закончатся рукописи

Наступит ли момент, когда в мире закончатся рукописи? Этим вопросом, вероятно, задавались многие с тех пор, как письма и книги стали сразу появляться в электронном виде, минуя бумагу. Как будто бы ненадежную, а на самом деле — вечную. Именно бумажными носителями пополняется до сих пор особое отделение Публичной библиотеки России — Депо манускриптов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футляр «Ковчег» в хранилище рукописей

Фото: Российская национальная библиотека Футляр «Ковчег» в хранилище рукописей

Фото: Российская национальная библиотека

По законам смутного времени

Рескриптом императора Александра I от 14 марта 1805 года директору Императорских библиотек графу Александру Строганову было предписано учредить при Императорской публичной библиотеке особое отделение — Депо манускриптов. Поводом для этого стало приобретение государством уникальной коллекции рукописей русского дипломата Петра Петровича Дубровского. Эту коллекцию дипломат-библиофил собирал в течение долгих лет службы и пожелал посвятить ее на благо своего Отечества. Так на свет появилось первое в России государственное хранилище рукописных памятников, открытое для читателей и исследователей. Депо манускриптов стало первым структурно оформленным отделом Императорской публичной библиотеки.

Коллекция была приобретена буквально «по случаю» дипломатом, который всю последнюю четверть XVIII и начало XIX века проработал секретарем-переводчиком посольств во Франции и Голландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великая французская революция. Взятие Бастилии. Автор акварели Жан-Пьер Уэйл (1735–1813)

Фото: Wikipedia / Уэйл, Жан-Пьер Великая французская революция. Взятие Бастилии. Автор акварели Жан-Пьер Уэйл (1735–1813)

Фото: Wikipedia / Уэйл, Жан-Пьер

В то неспокойное для Франции время Дубровский нашел способ приобрести рукописи, хранившиеся в Бастилии, а также в расформированных революционерами аббатствах Сен-Жермен и Корби. В 1789 году в Париже он встречался с Карамзиным, который в «Письмах русского путешественника» упомянет о его библиофильской деятельности: Дубровский благодаря обширному кругу знакомств «достает редкости за безделку, особенно в нынешнее смутное время».

Петр Петрович скупил буквально все, что представляло ценность, все древние манускрипты Франции — от античных и египетских свитков, византийских книг до книг старофранцузских, писем французских королей и библиотеки Анны Ярославны. Последнее приобретение им было совершено с помощью вельможи Павла Александровича Строганова. В сущности, Дубровский спас манускрипты от разграбления и уничтожения невежественными людьми.

Особенное Депо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре древние пергаментные рукописи из коллекции Петра Дубровского

Фото: Российская национальная библиотека Четыре древние пергаментные рукописи из коллекции Петра Дубровского

Фото: Российская национальная библиотека

В Петербург удачливый охотник-библиофил вернулся, обладая ценнейшей коллекцией. Она состояла из 400 западноевропейских рукописей и миниатюр, 94 восточных (на 15 языках) и около 50 славянских. Правда, вернулись они не одновременно. Рукописи ехали в Петербург исключительно медленно, задерживаясь на многочисленных таможнях, в портах. Петр Петрович опередил свой багаж почти на полгода. Родина встретила Дубровского не слишком приветливо. Тогдашний император Павел I, сам, как известно, состоявший в масонской ложе, приказал отчислить Петра Петровича Дубровского из коллегии иностранных дел и отправить в ссылку. Обвинение — якобы участие посла в шпионаже в пользу революционной Франции, участие в подрывных франко-масонских ложах.

Приход к власти Александра I в 1801 году отменяет высылку Дубровского из Петербурга. К тому времени, чтобы свести концы с концами, тот начал понемногу распродавать коллекцию. Так некоторые экспонаты оказались у коллекционера — титулярного советника Александра Сулакадзева, с которым Дубровский был дружен.

В 1805 году коллекция рукописей была поднесена Дубровским императору Александру I и поступила в Императорскую публичную библиотеку и Эрмитаж. По представлению сенатора графа Сергея Строганова император Александр I подписал два рескрипта. Первый — об учреждении при Императорской библиотеке «особенного депо манускриптов», которому положила начало коллекция Дубровского. Второй определял самого Петра Дубровского хранителем фонда, а также устанавливал размер его денежного вознаграждения за передачу коллекции.

В Императорской библиотеке он работал до 5 апреля 1812 года, когда был несправедливо отстранен в результате интриг и сложных отношений с директором Публичной библиотеки статским советником Алексеем Олениным. Отстраненный от должности Дубровский писал: «Жизнь наша коротка, все условия, все награды с нею кончаются, но полезное для ума человеческого служит до окончания мира». За время своей работы он описал 11 тыс. манускриптов из библиотеки Залуских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Императорской публичной библиотеки Алексей Оленин (1763–1843)

Фото: Александр Варнек / Wikipedia Директор Императорской публичной библиотеки Алексей Оленин (1763–1843)

Фото: Александр Варнек / Wikipedia

После разбирательства о якобы имевшей место пропаже из Депо манускриптов честное имя Петра Дубровского было восстановлено. Прежнюю должность он занять уже не мог и ушел «с почетом» и ежегодной пенсией в 3000 рублей, а также с некоторыми особенно ценными экспонатами, которые он не передавал в дар Депо, оставив лично себе. Работа Дубровского была отмечена орденом святого Владимира IV степени и орденом святой Анны II степени с бриллиантовыми знаками к этому ордену, также он получил чин статского советника.

Свидетели истории и сокровища

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жалование на дворянство от императрицы Екатерины II простолюдину, мальчику Александру Маркову, который переболел оспой и от него сделали прививку императрице

Фото: Российская национальная библиотека Жалование на дворянство от императрицы Екатерины II простолюдину, мальчику Александру Маркову, который переболел оспой и от него сделали прививку императрице

Фото: Российская национальная библиотека

Сегодня в фондах отдела рукописей насчитывается более 500 тыс. единиц хранения, а сам отдел входит в число десяти крупнейших рукописных хранилищ мира. Здесь хранятся рукописи на мертвых языках, средневековые миниатюры. Есть и фолианты с золочеными изображениями на каждой странице, некоторые из них оцениваются в миллионы долларов. Специалисты отдела рукописей РНБ говорят, что для историков такие книги бесценны. Например, огромный интерес у исследователей вызывает венецианский мореходный атлас середины XVI века. Это время, когда еще не полностью открыты Северная и Южная Америка, но карта Европы разработана подробно.

Среди сокровищ отдела рукописей — оригинальные труды Августина Блаженного, молитвенник Марии Стюарт и многое другое. Фонды библиотеки богаты произведениями, которые существуют в единственном экземпляре на планете. Некоторые западноевропейские пергаменты создавались исключительно для монарших особ и потому изысканно украшены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый зал отдела рукописей РНБ

Фото: Российская национальная библиотека Круглый зал отдела рукописей РНБ

Фото: Российская национальная библиотека

На данный момент Депо манускриптов — один из самых посещаемых отделов, объекты хранения которого вызывают интерес, в том числе профессиональный, у множества научных сотрудников, историков, исследователей. Здесь хранятся самые разнообразные типы документов: древнерусские летописи, сборники житий святых, делопроизводственные документы, личные документы, творческие рукописи великих писателей, древнеегипетские манускрипты. Сейчас отдел входит в десятку главных рукописных хранилищ мира — по количеству и по значимости наследия. Манускрипты отдела являются свидетелями всех важнейших событий мировой истории.

Анна Кашурина