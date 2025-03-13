Рубен Варданян приостановил голодовку в бакинском СИЗО

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, находящийся в СИЗО в Баку c cентября 2023 года, приостановил голодовку, которую он объявил 23 дня назад. В переданном через семью обращении он объяснил, что тем самым хотел привлечь внимание к несправедливости судебного процесса в Азербайджане. Господин Варданян заверил, что чувствует себя хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У меня было несколько целей, почему я это сделал, объявил голодовку: показать, что нет суда, а идет судилище; показать, что это судят не меня, а судят всех армян и само государство; и показать, какую цену надо было заплатить всем тем, кто в душе был бы рад остаться и жить здесь, а не уезжать»,— говорится в его обращении.

Рубен Варданян рассказал, что на одном из судебных заседаний двое находящихся под следствием армянина из Нагорного Карабаха дали показания против него, «утверждая разные, очень некорректные вещи». Их имен он не назвал. «И при этом они в жизни меня не видели, при этом они сами находились в очень ужасном состоянии, но тем не менее они выступали в суде, и мне их было очень жалко»,— сказал господин Варданян.

Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ и возглавлявший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года. Ему предъявлено 42 обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана (по некоторым из них грозит пожизненное лишение свободы).

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ» «Азербайджан уполномочен осудить».

Лусине Баласян