В Таганроге «Лада Приора» сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе
В Таганроге 15-летняя девочка пострадала в ДТП: ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Авария произошла 13 марта в 11 часов утра на улице Сергея Шило, дом 231, сообщает Госавтоинспекция города.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
За рулем «Лада Приора» находился 79-летний пенсионер. Водитель не заметил девочку, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.