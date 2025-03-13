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В Таганроге «Лада Приора» сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе

В Таганроге 15-летняя девочка пострадала в ДТП: ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Авария произошла 13 марта в 11 часов утра на улице Сергея Шило, дом 231, сообщает Госавтоинспекция города.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За рулем «Лада Приора» находился 79-летний пенсионер. Водитель не заметил девочку, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Тат Гаспарян

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