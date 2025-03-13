В Уфе по обвинению в получении взятки арестован замначальника отдела МВД

В Уфе по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) арестован заместитель начальника отдела полиции №9. Как сообщили пресс-службы управления СКР и МВД по Башкирии, преступление было совершено в период с 2023 по 2024 год, когда фигурант уголовного дела возглавлял отделение МВД по Бурзянскому району.

По версии следствия, он получил от троих местных жителей, занимающихся лесозаготовкой, 800 тыс. рублей, а также 39 кубометров пиломатериалов стоимостью более 540 тыс. руб.

"Взятка предназначалась за попустительство, выраженное в непривлечении их к административной ответственности при выявлении нарушений в лесозаготовительной деятельности, беспрепятственном проезде грузовых автомобилей с пиломатериалами по территории Бурзянского района и предупреждении предпринимателей о предстоящих проверках",— говорится в пресс-релизе.

Преступление было выявлено подразделением собственной безопасности МВД по региону. При подтверждении вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Отделение МВД по Бурзянскому району с 27 ноября 2023 года возглавлял Инсаф Ишкулов.

Наталья Балыкова