Для тушения пожара на полигоне в Новороссийске привлекли дополнительные силы
Для ликвидации огня на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли дополнительные средства и силы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Группировку увеличили до 90 человек. На месте работает 61 единица спецтехники — водовозы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и самосвалы.
Возгорание произошло этой ночью, 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. Прокуратура проводит проверку.