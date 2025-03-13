Для тушения пожара на полигоне в Новороссийске привлекли дополнительные силы

Для ликвидации огня на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли дополнительные средства и силы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Группировку увеличили до 90 человек. На месте работает 61 единица спецтехники — водовозы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и самосвалы.

Возгорание произошло этой ночью, 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. Прокуратура проводит проверку.

Алина Зорина