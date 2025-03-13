Марий Эл суд осудил мужчину за склонение двух девушек к наркопотреблению

Йошкар-Олинский суд вынес приговор в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя, который склонил к употреблению наркотиков двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл суд осудил мужчину за склонение несовершеннолетней к наркопотреблению

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Марий Эл суд осудил мужчину за склонение несовершеннолетней к наркопотреблению

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, в том числе в отношении несовершеннолетнего).

По данным следствия, 18 сентября 2024 года обвиняемый пригласил двух знакомых девушек, одна из которых была несовершеннолетней, к себе домой, где склонил их к употреблению синтетического наркотика.

В период с 18 по 24 сентября девушки оставались в его квартире, где он регулярно предоставлял им наркотическое вещество.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Республике Марий Эл, девушки были в возрасте 16 и 18 лет. В результате потребления наркотиков несовершеннолетняя девушка была доставлена в медицинское учреждение.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Артём Дергунов