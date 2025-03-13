Воспитательные практики «Артека» распространят на все детские лагеря

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что практики центра «Артек» будут включены в единую программу воспитания в детских лагерях. Он отметил, что «Артек» занимается подготовкой советников школьных директоров по воспитанию, благодаря чему методики центра распространяются в разных образовательных учреждениях.

«За основу этой программы будет взят опыт "Артека", чтобы частичка "Артека" была в каждом детском лагере, в каждом детском центре нашей страны»,— сказал господин Кравцов на открытии выставки «''Артек'' — сто лет детского счастья» в Совфеде (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года Госдума приняла поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка». Они включили в задачи организаций детского отдыха воспитание, которое должно осуществляться по федеральной программе. Проект этой программы Минпросвещения опубликовало 30 января. Документ предусматривает мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и привитие ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи.

Проект программы критиковала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она указывала, что документ разработан без участия Российской академии образования, Минздрава, Минкульта и Минспорта. Привлечь к разработке программы госпожа Яровая предложила также Росмолодежь и МЧС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отдых в воспитательных целях».

Полина Мотызлевская