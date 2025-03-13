Маткапитала в Самаре хватит лишь на небольшую часть квартир в новостройках

В Самаре лишь 7,2% предложений новых квартир подходит семьям под бюджет покупки, когда материнский капитал на одного ребенка используется в качестве первоначального взноса по льготной семейной ипотеке. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в «Яндекс Недвижимости», ссылаясь на данные собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для расчета аналитики использовали материнский капитал на одного ребенка в размере 690,2 тыс. руб. При подсчете также учитывали, что минимальная сумма первоначального взноса по программе семейной ипотеки в 2025 году составляет 20% от стоимости объекта. Для семьи с двумя детьми и маткапиталом в 912 тыс. руб. потенциально возможная сумма стоимости квартиры составляет 4,6 млн руб. На рынке недвижимости в городе 24,4% реализуемых квартир укладываются в эти параметры.

В итоге по доступности жилья с использованием маткапитала Самара входит в первую пятерку среди российских городов-миллионников. Лидируют по этому показателю Уфа и Воронеж. При этом в Омске, Москве и Казани семья с одним ребенком может рассмотреть только единичные предложения в новостройках для подобной сделки.

Андрей Сазонов