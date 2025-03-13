Волгоградскую чиновницу хотят арестовать в Москве

В Басманный райсуд Москвы поступило ходатайство Главного следственного управления СКР о заключении под стражу руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Ей инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подробности дела в ведомстве пока не сообщают.

Анна Елисеева была задержана в Волгограде 12 марта, после чего ее доставили в столицу. По сообщениям волгоградских СМИ и Telegram-каналов, одновременно были задержаны еще несколько человек. Также сообщается, что претензии к Анне Елисеевой у правоохранителей могли возникнуть в связи с расследованием коррупционного дела, в котором фигурирует один из руководителей Центра компетенций по вопросам городской среды Волгограда ВЯЗ.

В свое время, при губернаторе Сергее Боженове, Анна Елисеева занимала пост заместителя министра ЖКХ и ТЭК Волгоградской области.

Александр Александров