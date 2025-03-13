Пассажиры трех задержанных в Казани рейсов улетят из других городов, об этом сообщает авиакомпания Nordwind Airlines в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиров 3 задержанных рейсов из Казани отправят самолетами из других городов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пассажиров 3 задержанных рейсов из Казани отправят самолетами из других городов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для ожидающих вылета в аэропорту Казани организуют перевозку. В Калининград они отправятся из Ульяновска, а рейсы Казань — Петербург и Казань — Москва будут выполняться из Нижнекамска.

Ранее в пресс-службе аэропорта Казани «Ъ Волга-Урал» сообщили, что 13 марта из-за погодных условий в воздушной гавани столицы Татарстана задержали рейсы на прилет и вылет.

Дарья Сайфиева