Власти Перми избавились от торгового комплекса на площади перед Центральным рынком

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд вчера в полном объеме отказал пермскому бизнесмену Эльчину Шальмиеву в жалобе на решение первой инстанции.

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В конце 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал законным отказ департамента экономики и промышленной политики Перми о продлении с бизнесменом договора аренды участка перед входом у Центрального рынка (ул. Попова, 61/1). Участок площадью 174 кв. м ИП арендовал у города в 2016 году и установил на нем НТО. В прошлом году мэрия уведомила предпринимателя в одностороннем отказе от исполнения договора «в связи с нарушением вида и специализации торгового объекта» и несоблюдением прописанных требований.

Чиновники обнаружили, что торговый комплекс не соответствует виду НТО, также в нем продаются не только товары, как было записано в договоре аренды, но и предоставляются услуги (сотовая связь, ремонт телефонов, выдача микрозаймов).

Сейчас решение суда не вступило в законную силу, НТО должен быть демонтирован.