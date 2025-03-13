Глава минспорта УР заявил о нехватке свободной земли для спортобъектов в Ижевске
Уровень обеспеченности населения Ижевска спортивными сооружения составляет чуть более 50%, заявил на круглом столе «Ъ-Удмуртия» министр по физкультуре, спорту и молодежной политике республики Денис Парахин.
Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Денис Парахин
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
«Это означает, что необходимо увеличить количество спортивных объектов в два раза. Однако возникает вопрос: где строить? В Ижевске не хватает свободных земельных участков»,— добавил господин Парахин.
По словам министра, девелоперы не готовы возводить крупные спортивные объекты в новых жилых кварталах. Пока что появляются только небольшие уличные спортивные площадки. «Нам (совместно с государством.— "Ъ-Удмуртия") необходимо найти решение, которое сделает строительство спортивных объектов интересным для застройщиков»,— сказал он.
Господин Парахин выразил уверенность, что бизнес «охотнее пойдет в сферу спорта» после стабилизации ситуации на рынке и снижении стоимости заемных средств.
Подробнее об этом читайте в репортаже с круглого стола «Командный дух».