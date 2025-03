Всероссийский жилищный конгресс 2025 состоится в Сириусе

Крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости пройдет с 7 по 11 апреля 2025 года в Университете «Сириус» — на конгрессно-выставочной площадке федерального уровня. Возможности Университета позволят организовать более 350 мероприятий деловой и культурной программы и принять около 10 тыс. участников рынка со всех регионов России. Конгресс пройдет при официальной поддержке Минстроя России.

Приглашаем всех заинтересованных в профессиональном развитии стать свидетелями масштабного события и провести неделю активного обучения и нетворкинга.

Всероссийский жилконгресс — это представительный состав участников. На форум приедут руководители федеральных органов государственной власти, собственники крупнейших девелоперских компаний, банков, классифайдов, агентств недвижимости.

Пленарное заседание откроют руководители федеральных органов власти. Как и на Московском Международном жилищном конгрессе в октябре 2024 года, будет организована встреча руководства Минстроя с топ-менеджерами девелоперских компаний.

Повестка Конгресса сформирована с учетом непростой ситуации на рынке недвижимости. В рамках форума будут подняты такие проблемы, как: сохранение и развитие бизнеса в текущих условиях, антикризисные стратегии в управлении, маркетинге и продажах, анализ первичного и вторичного рынка недвижимости, использование искусственного интеллекта в развитии отрасли и многое другое, что позволит наметить стратегии работы в ближайшем будущем. Также мероприятия будут включать мастер-классы, конференции и дискуссии по ситуации на рынке загородного домостроения, земельным вопросам и др.

Участники Конгресса получат новые знания, обменяются опытом, найдут партнеров по бизнесу и, самое важное, поймут, как работать и развиваться в текущих услoвиях.

Хедлайнером форума станет тренер по голосу и речи, спикер TEDx, Skolkovo, Synergy Woman Forum — Седа Каспарова. Специальными гостями выступят руководитель агентства «Взрывной PR», бизнес-тренер Роман Масленников и основатель федеральной консалтинговой компании Glebova Global Наталья Глебова.

По традиции в рамках Конгресса состоится торжественное награждение лауреатов Национальной премии «Эксперт рынка недвижимости». Лучшие практики рынка получат заслуженные награды. Также будут отмечены наградами участники Best Speaker, Best Stand и Best Events.

Ждем вас на самом ярком событии в сфере недвижимости этой весны!

>> Регистрация по ссылке

https://russiacongress.ru/