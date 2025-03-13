В аэропорту Пулково рассказали о подготовке к сложным метеоусловиям

Петербургский аэропорт Пулково подготовился к сложным погодным условиям. Как заявил первый заместитель генерального директора и главный операционный директор авиагавани Андрей Дробович, ведется постоянный мониторинг прогноза, персонал готов к работе, передает пресс-служба Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ближайшие сутки город ждут ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя. Их пик придется на утро 14 марта, отметил господин Дробович.

«В аэропорту Пулково сделано все для того чтобы отработать в этой ситуации в штатном режиме. Мы подготовили дополнительный персонал и технику для того, чтобы обеспечить полеты безопасно и регулярно»,— сообщил первый замгендиректора аэропорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности.

Дарья Астанина